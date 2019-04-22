台南市政府與台南市議會日前對捷運規畫費預算編列作成決議，市府需召開說明會，再提墊付案，台南市8場捷運說明會還在進行，市府19日已將此案送進台南市議會提案審查，台南市議長郭信良認為與當初決議不符，22日要求程序補正再送。

台南市捷運規畫預算費在第3屆第2次臨時會決議，台南市捷運規畫費編列審查墊付案，需辦完說明會，讓市民充分了解後，再送台南市議會。

台南市捷運需辦理的8場說明會還沒開完，台南市交通局19日已將捷運藍線與藍線延伸兩路線的案件送進台南市議會程序委員會，引發郭信良不滿，22日要求要求市府程序補正再送。

郭信良表示，台南市政府在說明會問券上只提出現階段捷運規畫費約1億1000多萬，中央政府負擔9000多萬，台南市政府只需負擔1000多萬，市民看了這樣的陳述當然會同意，但市民是否知情，後續的捷運建設經費高達780億，台南市政府還需自負300多億的經費？這還不包括將來的維修與人事費用。

郭信良質疑，這樣高的自籌費用，是否會排擠到台南市的其他建設經費？倘若台南市長黃偉哲認為捷運勢在必行，人民已充分了解內容，可致電來告知，他會安排議會盡快開臨時會，排入程序委員會議程中。

(中時 )