電動小型掃街車使用一般家電插座就可充電，充飽電約需8小時，足以應付1日的掃街勤務需求。（盧金足翻攝）

抗空汙新利器！台中市府環保局斥資2000萬購置5台全電動小型掃街車，並擬定管理辦法，讓掃街車在符合交通法規下安全上路，未來將運用於人行道、廣場或狹窄巷弄間清潔任務

。環保局長吳志超指出，電動掃街車通過歐盟PM2.5及PM10除塵效率測試，去除率90％以上，具有抑制揚塵的功效，配合現有清潔人力，將更有效改善空氣品質。

環保局長吳志超表示，電動小型掃街車使用一般家電插座就可充電，充飽電約需8小時，可使用時間約6至8小時，足以應付1日掃街勤務需求，且該型掃街車通過歐盟PM2.5及PM10的除塵效率測試，去除率可達90％以上，並獲歐盟抑塵標章三星級的認證，具有抑制揚塵功效。

相較於傳統柴油引擎，電動小型掃街車不僅低噪音，零廢氣排放，一輛純電動小型掃街車每年約可減少74噸二氧化碳排放量，節省4000公升的油耗量。

國外使用小型掃街車已相當普遍，但在台灣依據現行交通法規，小型掃街車無法領牌上路，環保局指出，行政院環保署2016年12月進行廢棄物清理法修法，明訂授權市府可訂定《街道清掃機械審驗認證作業辦法》，以利各縣市辦理。

環保局說，台中市正在擬定相關管理辦法，希望確保使用安全下，擴大環境清潔服務範圍；年下半年將再採購3台電動壓縮垃圾車，持續落實管制空汙「先公後私」的政策目標，由市府率先做起，引進全電動綠色清運載具，提升清潔服務及低碳效能。

(中時 )