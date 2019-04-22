台中市警局公益派出所員警22日凌晨巡邏時，發現37歲黃姓男騎士違規轉彎，趨前攔停發現他滿身酒味，要進行酒測，他卻咆哮拒測，還動手襲警，導致1名員警的臉及手擦傷、頸部扭傷，還流流鼻血。在場員警見狀，立即對黃男噴灑辣椒水，並將他壓制在地，依酒駕拒測等行為告發，並依妨害公務現行犯送辦。

警方在凌晨4時許，巡邏經過西區公益路與美村路口，發現黃男騎機車未依規定轉彎，趨前攔停，聞到黃男滿身酒味，要對他進行酒測，沒想到，黃男竟借酒醉裝瘋藉故拖延，還大聲咆哮，竟出手襲擊前來處理的李姓員警，造成李警臉部及右腕擦傷、頸部扭傷及鼻出血。

在場警方見狀立即對黃男噴灑辣椒水，並將他壓制在地。黃男向警方表明，拒絕酒精濃度測試。警方依法製單告發黃男酒駕拒測、未依規定轉彎等違規行為，並針對襲警部分，依妨害公務現行犯移送地檢署偵辦。

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(中時 )