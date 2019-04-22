衛福部台北醫院護理之家大火造成15死悲劇，檢方今偵結，由於鑑定報告指出洪姓病患家屬私帶的電子床墊電線短路引發火勢，認為潘姓代理護理長、陳姓護理師明知病房禁止攜帶電器，卻未要求家屬撤離，有照護及監督疏忽，今依業務過失致死罪起訴，院長徐錦池、2名負責通報的照服員及洪姓家屬則因罪嫌不足，獲不起訴處分。

去年8月13日凌晨4時許，台北醫院七樓護理之家發生大火，火災鑑定報告指出，起火原因為潘姓病患的洪姓女友私帶的「超長波床墊」，因電線擠壓彎折造成電器異常短路，引發火勢並延燒到周邊床墊、床單、窗簾等易燃物，造成收容患者15人死亡、10人輕重傷悲劇。

檢方訊後認為院方人員有管理疏失，將當日值班的潘姓代理護理長、陳姓護理師、2名照顧服務員及院長，依涉嫌業務過失致死罪轉為被告。

起訴指出，潘姓護理長作為護理之家負責人，平時指派陳姓護理師檢查用電安全，但兩人明知院內規定禁止私帶電器用品，卻未按期檢查，見潘姓病患及洪姓家屬攜帶超長波床墊入院使用，卻未強制撤走，有照護疏失，依業務過失致死罪起訴。

攜帶床墊的洪姓家屬雖曾被告知違規，但已經使用1年多也沒被護理師阻止，以為護理之家已同意使用，主觀上難以認定有違反禁止規範的義務，獲不起訴。

院長徐錦池部分，檢方認為院內設置34科及多個管理部門，各部門都有專門負責人，如此瑣碎事項院長無法事必躬親，且經過消防單位鑑定，院內相關防火避難設施、設備安全檢查申報書符合法定規範，病床使用的床墊泡棉及塗佈布、窗簾也通過防焰性能試驗，院方也定期安排消防演練，相關設備在火災時皆正常運作，可見醫院並無疏失，予以不起訴處分。

此外，當日值班的謝姓護理師、羅姓及簡姓照服員，在發現火勢後1分27秒內立即通報，雖二度誤播分機號碼，但檢方認為火災發生一時慌亂在所難免，且3人留在現場協助救出病患，難與罪行相繩，獲不起訴處分。

(中時 )