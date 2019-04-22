被譽為「打破台劇天花板」的《我們與惡的距離》，昨（21日）播出完結篇，戲迷們意猶未盡，轉到占星專家唐綺陽的臉書看直播。有網友看直播留言表示，曾有家人被酒駕奪命，看這部戲讓她哭慘，也才發覺自己30年從未離開被害者角色。

《與惡》昨播出大結局《未來的樣子》，劇中主角包括無差別殺人案的被害者家屬、加害者家屬、思覺失調症患者與家人，以及法扶律師，在經過一連串的事件後，人生都有了嶄新的開展，為寫實、沉重的全劇，留下溫暖療癒的結尾。

占星專家唐綺陽，連續數週在《與惡》播出後，邀請該劇演員參加直播，昨晚嘉賓是洪都拉斯（飾News哥）、溫昇豪（飾劉昭國）和施名帥（飾林一駿），3人與唐綺陽暢談劇情與感想。

一名網友在直播中留言表示，曾有家人被酒駕奪走，看這部戲讓她哭慘，才知道快30年了，一直以來從就沒離開被害者的角色。

網友舉出劇中人物說過的話：「喬安說不想一輩子當被害者家屬，要靠自己把被害與加害的標籤撕掉」、「思聰說的，為什麼是我」、「又像王赦說的，要面對找出原因事情才不會一直發生」，網友表示，這些話好重好痛，沒那麼容易，更標註「#多希望哥哥和弟弟還在………」、「#新聞報導酒駕事件不減反增，每看一次就像傷口又被挖開一次………」。

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(中時電子報)