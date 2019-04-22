油罐車後方遭追撞，車尾明顯有凹痕。（巫靜婷翻攝）

遭重機騎士追撞的油罐車。（巫靜婷翻攝）

18歲李姓男子22日上午9點多騎乘250cc黃牌重型機車違規騎上國道3號，沿途行駛路肩，行經118公里處疑似未注意前車動態，高速追撞剛上竹南交流道的油罐車，重機猛烈撞擊下嚴重毀損，李男胸部重創當場無生命跡象，經送醫急救仍宣告不治，詳細事故原因有待國道警方調查。

國道警方指出，今早9點29分接獲通報，1輛黃牌重型機車違規行駛於國道3號，追撞剛上交流道行駛於加速道的油罐車，撞擊力道猛烈，重機不僅車殼噴飛，騎士的身體更扭曲橫趴路面，鞋子也散落車道，救護人員到場時，騎士已失去呼吸心跳，緊急送往頭份為恭醫院，仍在上午10點多宣告不治。

國道警方調查，死者李男為彰化人，目前住在台中北區，他所騎乘的重機並非他所有，黃姓重機車主向警方表示，該輛發生事故的重機已賣給台中1名網友，疑似是台中的網友借給李男騎乘，不清楚事故為何發生。警方指出，李姓死者為無照駕駛，沒有酒駕，詳細事故原因仍有待釐清。

目擊者表示，李男騎乘重機行駛於國道路肩，原本以為他會下竹南交流道，不料仍繼續違規行駛於路肩，疑似未注意前車動態，追撞剛上交流道進入加速車道的油罐車，當場噴飛趴在路面不動；油罐車司機則表示，正常行駛於國道，不清楚為何有騎士追撞正後方，也沒有感覺有壓到人。

國道警方目前尚在調閱沿路監視錄影器，釐清李男從何處上國道、違規行駛多遠等案發過程。

(中時 )