中社觀光花市推出百合花季無縫接軌花博，50種百合花美景將持續到6月底。（陳淑娥攝）

3位辣模清涼穿梭在花叢中，與五彩繽紛的百合花，交織成一幅優美畫面。（陳淑娥攝）

雙色的「心弦」首次引進，今天搶先曝光。（陳淑娥攝）

為期半年的台中花博將於24日圓滿落幕，為讓遊客賞花不間斷，位於后里的中社觀光花市，緊鑼密鼓推出百合花季，50種、30萬株五彩繽紛的百合，每周將輪番登場令人大飽眼福，花季將持續至6月底。此外，即日起至5月31日止，台中市民還可享半票優惠。

中社觀光花市22日推出百合花季，3位辣模分別頭戴百合花圈、手拿百合花束精彩走秀，穿梭在百合花叢中，在五彩繽紛花朵的印襯下，更顯得美麗動人，現場也吸引許多遊客爭相合影；其中雙色的「心弦」更是首次引進，今天也搶先曝光。

負責人賴啟文表示，半年多前進口多樣品種花色百合，有姬百合山木瓜丶LA布林迪亞西丶佩維亞、LO有特里昂菲特等，還有香水百合(白別墅丶節奏舞者)玫瑰百合(滑雪板)都是國內花卉市場少見的品種。

場長陳月香指出，今年自荷蘭引進50種、30萬株百合，預定每周輪番亮相，每次維持大約10個品種，遊客隨時可欣賞到不同品種的百合花，每次入園都有耳目一新的感覺，百合花季將持續至6月底。

中社觀光花市表示，台中花博將在本周結束，為延續這場世紀盛事，以及即將來到的溫馨5月，推出台中市民入園憑證件半票60元優惠，即日起至5月31日止。

(中時 )