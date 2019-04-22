不少量販店、賣場商品貨架上可見標示有「單位定價」，已成國際趨勢。但消保處去年調查台北市等8縣市之24家賣場及超市，僅有7家業者貨架標示已實施「單位定價」，有3家業者及10家農會超市已願意配合落實，但仍有4家未明確表示意見。

消保處今（22）日表示，消保處從2013年即以行政指導方式對大賣場推動「單位定價」之措施，並於去年12月訪視8個縣市賣場及超市，發現包含家樂福、大潤發、惠康百貨、全聯、愛買、好市多及大買家等7家，共1400間門市已實施。

消保處去年2月19日進行行政指導，包括美廉社、台灣楓康、喜美超市3家業者、共758間，已同意於公司下次修正標示程式時，實施「單位定價」，並陸續更換貨架標籤，另有10家農會超市尚未實施單位定價，但農委會已表示願意輔導全國80餘家農會超市實施，視各家農會能力於修正標示程式時修正，但仍有4家業者尚未明確表示意見，消保處會持續鼓勵業者實施。

消保處表示，國際標準化組織（簡稱ISO）已於去年12月7日發表「單位定價」指南，所謂「單位定價」即是讓貨架上相同種類的商品能以相同單位標示價格，提供消費者做為選購之參考。

消保處為擴大「單位定價」之效益，也提出精進之作法。包括依商品之特性（固體或液體），同類商品標示相同之單位定價，如固體以公斤、公克標示，例如米、洗衣粉以「1公斤」、蛋以「100公克」作為定價之單位。

液體則以公升、毫升標示，例如食用油以「1公升」為單位；醬油、沐浴乳、洗髮精以「100毫升」作為定價之單位；無法用法定度量衡標示之商品，則依業界習慣標示，例如衛生紙巾以1張（1抽）或100張（抽）為定價之單位。

特惠商品，消保處希望除「單位定價」、數量、總價及原價外，也標示優惠期限或相似文字（例如「售完為止」）。

(中時 )