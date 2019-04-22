宣導反毒卻涉毒！警務員持安毒遭逮 14:222019/04/22 中時 胡欣男 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市警局兩線二星警務員許博程昨晚在松山區被查獲持有安非他命，今天被依毒品罪送辦，上午警局決議兩大過免職。許任職於中正一分局，借調公關室負責警察局社群媒體「台北波麗士」的小編工作，常宣導警方反毒政策，不料卻染毒遭逮。 許昨晚8點55分左右，在松山區復興北路一段巷弄，遭松山警分局員警盤查，在其身上查獲毛重約0.35公克安非他命。對於遭自家人查獲毒品，他感到十分後悔。 ★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！ (中時 ) #毒品 #免職 #松山區 #安非他命 #宣導 也許您會感興趣 推薦閱讀 彩券行販毒 議員批柯掃蕩破功 04:102019/04/18 渾身K味遭警盤查 葉男自知難逃主動交付毒品 17:212019/04/18 移工毒趴 國安單位聯手查獲槍毒 17:442019/04/18 宣傳地震防災換瓦斯閥 又是詐騙招數 10:432019/04/19 詐騙集團換瓦斯遮斷閥 索價3900 04:102019/04/20 「廉政魔法學園」台中開課 親子暢遊廉政魔法世界 11:042019/04/20 萬人淨山健行 北市消宣導住警器 14:392019/04/20 相揪鬥陣學防災 核你一起護家園 17:012019/04/20 主婦聯盟減塑宣導 走進傳統市場 15:042019/04/21 法務部「石虎號」超萌 反毒拒毒巡迴南投 17:032019/04/21 社會熱門新聞 老婆拒愛愛 卻發現她買性愛玩具 - 社會 泰山姐弟雙屍案現疑點 狠父提款2萬失蹤 - 社會 - 中時 畫面曝光 泰山父疑殺子女後現蹤三芝 - 社會 - 中時 18歲重機騎士違規上國道 撞油罐車慘死 - 社會 - 中時 被男友「皮帶抽打」後激烈床戰 女告性侵 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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