台北市警局兩線二星警務員許博程昨晚在松山區被查獲持有安非他命，今天被依毒品罪送辦，上午警局決議兩大過免職。許任職於中正一分局，借調公關室負責警察局社群媒體「台北波麗士」的小編工作，常宣導警方反毒政策，不料卻染毒遭逮。

許昨晚8點55分左右，在松山區復興北路一段巷弄，遭松山警分局員警盤查，在其身上查獲毛重約0.35公克安非他命。對於遭自家人查獲毒品，他感到十分後悔。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )