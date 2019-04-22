弘光科大學學習服務中心到外縣市淨灘。（陳淑娥翻攝）

今天是世界地球日，各單位紛紛舉辦活動響應，弘光科大學生日前到彰化漢寶溼地、福興溼地、王功海岸淨灘，發現海灘上寶特瓶蓋、寶特瓶、塑膠、玻璃瓶、廢棄漁網種類最多，24日將邀請40位脊損畫友到校，用海洋垃圾和學生一起製作立體畫作，黏貼三幅鯨、豚、海豹的受難圖。

「關注海洋、我行動」系列活動從14日展開，學習服務中心先帶兩個班級學生前往彰化漢寶溼地淨灘，20日再與台灣生態學會、海巡署王功分所及另外兩個班級學生，一起在彰化王功海岸、福興溼地淨灘。

學習服務中心主任張簡琳玲指出，經過2次淨灘統計發現，海灘上寶特瓶蓋、寶特瓶、塑膠、玻璃瓶、廢棄漁網這幾種最多。她說，淨灘區域是彰化重要海域，屬於重要產業的據點，當地養殖文蛤等高經濟作物，因王功每年舉辦漁火節，更應該要注重環保。

張簡琳玲表示，學生淨灘撿來的部分垃圾帶回學校，作為23日與脊損畫友進行創作的環保素材，學生先在遭到漁網纏繞的鯨豚、海豹圖畫上上色，接著把海邊撿來的垃圾依找原始的比例黏貼在上面，同時大聲宣示「我將少用一次性塑膠製品！」

學生紀子威說，當天大家共撿拾近200公斤垃圾，在事前看了宣傳影片，事後親自參加活動才體會到「影片描述海岸很髒內容都是真的，很震撼！」另位學生郭承霖指出，他和同學合力把卡在石堆中的漁網清除，花了很大力氣，如果海洋生物也被魚網卡住無法掙脫，也很難受，所以更要隨手做環保。

簡琳玲指出，根據艾倫麥克阿瑟基金會研究發現，全球每年生產3億噸塑料，其中約有800萬到1300萬噸流入海洋，海洋垃圾進入海洋生物體內，造成傷害。在國際上，從去年到今年已經有多起鯨魚被發現遭到漁網纏繞死亡，或是從牠們的胃中發現大量的塑膠袋，因此，透過淨灘活動讓同學反思，該怎麼去愛護環境。

(中時 )