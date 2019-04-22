南韓女神天團「少女時代」因協商、合約到期等問題，兩度流失成員，所幸即使較難再以全體活動，然成員們各自仍活躍於演藝圈的不同領域，「少時」隊長

太妍就盡情揮灑個人魅力，持續推出solo新歌，每每引爆話題，實力歌喉受到肯定，而外型屬甜美精靈系的她，最近難得顛覆形象，貼出熱舞影片，不經意走漏春光，讓粉絲看了大暴動！

靈氣逼人的少時隊長太妍，解鎖性感成就！平時大多恬靜的她，昨天在IG貼出影片，難得動起來熱舞，藉此為知名音樂人前輩尹鍾信的音樂企劃做宣傳，透露歌曲〈開往春川的火車〉將在5月公開。

只見影片中的太妍綁著雙麻花辮，身穿紅白條紋上衣搭配寬鬆九分褲，在鏡頭前神態自若扭動起來，由於上衣是短版剪裁，因此太妍一個扭腰加抬手，瞬間露出「內在美」黑色Bra，纖細蠻腰也跟著見客，瞬間從精靈系變魅惑系，讓粉絲大讚辣到噴火，「這個腰像話嗎？」、「這個肚子...完全女神」，但也覺得女神太瘦了，感到心疼。

(中時電子報)