095核潛艦核心元件

解放軍海軍成立70周年的盛大國際海上閱兵23日即將登場，由於眾所矚目的第一艘自製航母002艦很可能因準備不及而缺席，除了055型萬噸驅逐艦外，新型核潛艇料將成為最大亮點。

中國大陸軍事評論員陳光文指出，解放軍的新型攻擊核潛艇始終披著神秘面紗，很難為外界知曉。而在這次海上閱兵中，官方所提及的新型核潛艦，應該就是095型攻擊核潛艦。

分析指出，095採用高強度的單雙混合殼體結構、最新的第3代小型化動力反應器、中方自主設計的交直流同機發電與高效快速蓄能技術、分散式三維合成孔徑聲呐系統、流體靜音能力良好的無軸泵噴推進系統、第3代仿鯊魚皮外殼消音瓦，以及反艦與攻陸導彈通用的垂直發射管，性能幾乎可比擬美俄最新型核潛艦。

一般來說，按照中國研製重大武器裝備的慣例，一個型號首次正式交付軍方後，就會啟動全新型號的研製。分析認為，解放軍海軍在建軍70周年之際，正式公開095型攻擊核潛艦，不但證明它們已進入量產階段，也證明解放軍將在這基礎上發展096型戰略核潛艦。

更重要的是，隨著遼寧艦預定今年稍晚率領在這次閱兵中公開的航母編隊航出第二島鏈，進行遠洋訓練，加上可望不久後服役的002艦也將適時遠洋訓練，身為水下帶刀侍衛的095型攻擊核潛艦就更形重要。

(中時電子報)