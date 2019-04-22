不少縣市都有發行專屬「市民卡」，台北市議員吳沛憶22日指出，「我們與桃園卡的距離」輸慘，台北卡自2014年至今有94萬張，桃園卡2015年發行至去年底已有116萬張，她痛批台北卡不但申請不易且不好用，不如其他縣市有乘車、特約店家優惠。資訊局長呂新科對此回應，目前台北卡注重政府服務、識別，未來會進到商業環境。

吳沛憶今在議會財建部門質詢提出，台北卡發行4年多來，才只有94萬張，桃園卡3年前發行到去年底已有116萬張，從此可見「我們與桃園卡的距離」。

她說，台北卡沒有運動中心優惠，無一卡通服務、特約店家優惠，金質會員也沒有乘車優惠，許多功能僅能臨櫃申辦，和桃園卡比較，桃園卡可用在多處運動中心，一卡通或悠遊卡都可使用，一般卡也有220條路線乘車優惠，甚至有近千家縣市特約店家提供優惠，申辦方案彈性，還有社區機動申請服務。

吳沛憶表示，她嘗試辦台北卡會員，可選擇臨櫃或線上辦理，點進網頁後竟然要經過11個網頁，才能申請成為金質會員，批評台北卡遠遠落後其他縣市。

此外，吳憶沛說，桃園卡手機APP提供多元服務，使用台北卡APP首頁卻是告訴使用者要先到網路上申請成為金質會員才能登入，相當荒謬、不便民。

對此，呂新科說，目前台北卡主要是政府服務、識別功能，將進一步推出虛擬卡可下載至行動載具，未來再推廣到商業環境。

(中時 )