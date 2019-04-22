搶攻虛實整合商機!創業家兄弟(8477)旗下生活市集持續拓展異業夥伴策略合作，今宣布首度與Global Mall環球購物中心跨界合作，期望串聯線上線下的購物體驗，強強聯手搶攻母親節檔期業績。

面對零售通路結構不斷改變、民眾消費習慣轉移，創業家兄弟總經理廖家欣表示。透過與異業夥伴跨界合作的模式，不僅有多元化商機，更逐步瞄準虛實整合的趨勢，以迎接全通路零售時代來臨。

廖家欣認為，首度與Global Mall環球購物中攜手合作，除了期許擴大市場版圖、開通串聯跨通路消費的一大步，並可望為創業家兄弟整體營運表現挹注一波強勁新動能。

Global Mall環球購物中心目前在全台擁有7家店，包含社區型購物中心3家、車站型4家，也因擁有兩種店型態，因此自平日到假日皆具有高頻率接觸點，囊括鄰近生活圈、通勤族、觀光客等多元客層，其中以家庭親子族群為大宗。

生活市集的主要用戶年齡層25至44歲，與Global Mall環球購物中心的主要客群輪廓有所重疊，加上雙方顧客族群皆以女性為主，女性消費者佔比皆達7成，創業家兄弟期許透過此次平台跨界合作，能更廣泛觸及多元消費族群，擴展市場規模並刺激新客流量，同時為虛實串聯的服務版圖再下一城。

(中時 )