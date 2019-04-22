艾男第一時間下車關切陳男傷勢。（袁庭堯翻攝）

艾男隨後也到後車廂，與隨車護士確認傷者無礙。（袁庭堯翻攝）

救護車鳴笛減速闖紅燈被撞，駕駛竟被判刑，上網喊冤控不平！高雄一名擔任民間救護車駕駛的艾姓男子，2017年11月執行一趟救護任務、行經三民區建工路口時，遭右側行駛而來的陳姓機車騎士撞上右車頭，雙方調解不成鬧上法院。法官認為艾男與陳男都有責任，各判拘役40日、55日，都得易科罰金。「開救護車被撞還被告！這是什麼世界！」艾男事後在臉書社團發文，大表不滿。

透過行車記錄器畫面可以看到，救護車在路口前約20公尺已經開始減速，但仍保有相當的車速，車頭跨越行人穿越道後，遭右側一輛機車突然竄出撞擊，機車騎士當場噴飛數公尺、翻滾一圈，所幸傷勢無大礙立即起身。艾男也立刻下車查看，並到後方車廂與隨車護士共同確認傷患無礙。

車禍發生後，艾男與陳男都僅有擦傷，事後申請調解但在賠償金額上無法取得共識，互提傷害告訴，檢方也依業務過失傷害罪起訴2人。法官引用「車禍事故鑑定結果」判定，陳男騎乘機車行經路口，未注意救護車鳴笛及禮讓，為主要肇責；艾男駕駛救護車鳴笛、行經路口闖紅燈時，未注意其他用路人人車安全，為次要肇責。艾男PO文強調，自己一路鳴笛，且在路口前已經降速了，但機車硬是要撞上來，實在很無奈。

此案引發臉書社團網友針對交通法規熱烈討論，看法兩極，並非一面倒地批判機車騎士，認為救護車駕駛也有部分責任。網友指出，畢竟行車紀錄器影片看不出駕駛當下是否有適當減速，此外建議救護車內也要裝鏡頭，確保駕駛行經路口時真的有左右張望確認、以及加強鳴笛。

也有網友質疑，撞擊當下，救護車已經行至路口中央，應注意而未注意應該是機車。對於判決結果，也有網友諷刺「法官自以為的正義就是各打50大板」，間接替艾男抱不平。

(中時 )