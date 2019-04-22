響應世界地球日，光田綜合醫院22日辦理淨灘活動。（陳淑娥翻攝）

光田綜合醫院22日辦理淨灘活動，共拾得114公斤的垃圾。（陳淑娥翻攝）

光田綜合醫院響應世界地球日，22日號召百名醫護同仁前往龍井海堤淨灘，共拾得114公斤的垃圾，其中，員工夫妻檔柯明松和彭美梅因熱愛釣魚，感觸海洋垃圾太多，已連續多年參加淨灘。

淨灘活動從龍井茄投保安宮開始，行經龍井壘球場，再一路至麗水漁港，總長約4.5公里，拾得垃圾經分類發現塑膠製品為垃圾大宗，一天下來共拾得114公斤垃圾。

員工夫妻檔柯明松和彭美梅已連續多年參加淨灘活動，彭美梅說，由於老公喜愛釣魚，每每看見海上或岸邊有垃圾，讓兩人感觸良多，因此只要有機會，兩人都會一同參加淨灘，希望能讓海岸少一點垃圾。

光田綜合醫院副院長吳瑞堂指出，光田推動綠色醫院多年，減碳節電節水不遺餘力，獲經濟部節能標竿，更導入「水足跡」成為國內第一家通過驗證的醫療院所等等，同時年年自發性辦理淨灘活動，同時院內有一系列環保活動開跑，透過溝通推廣自備環保袋、食具，不使用塑膠吸管等，也率先移除行政區域的垃圾桶，盼帶動同仁身體力行環保，用行動減量垃圾。

總務部主任張仁和指出，院內推廣垃圾減量運動，透過移除行政辦公室的垃圾桶著手，就能立即減去套垃圾桶所需的塑膠袋用量，同仁也會開始思考、嘗試將個人垃圾減量，例如自己準備杯子買飲料、咖啡等等，接下來將更進一步推廣到院外，期盼讓地球更健康。

(中時 )