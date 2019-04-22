台灣進入總統大選選戰年，兩岸關係在選舉話題下，中華戰略前瞻協會理事長、淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中22日指出，預判今年兩岸關係將持續探底與惡化，美中台三邊關係則是不平順，影響不容小覷。

中華戰略前瞻協會22日舉辦「近期中共對台政策分析座談會」，李大中在會中表示，蔡政府於上台初兩岸政策高舉「維持現狀」，但拒絕「九二共識」以及附帶任何前提的兩岸協商，北京方面對此顯然無法接受。面對北京的壓力，北京與台北不僅沒有相向而行，官方關係急凍，政治互信基礎流失殆盡。蔡總統在今年元旦談話中提出「四個必須、三道防護」等主張，而在習五點的促統方針出爐後，蔡政府也將一國兩制與九二共識畫上等號，以強硬姿態回擊北京，包括在兩岸關係條例的更嚴苛的修法，以及在戰略上更加向華府傾斜，雙方針鋒相對，毫無交集，兩岸關係可能進一步惡化與探底。

對外關係方面，李大中說，蔡政府自2016年上任以來，對外戰略的最高指導原則在於「穩中、南進與依美」。隨著美中之間的矛盾浮上檯面，台灣「對美一面倒」的色彩更為明顯。需要留意的是，隨著總統大選迫近，台灣內部政治的任何風吹草動，對美中台三邊關係都將牽一髮動全身，主要變數，在於蔡政府可能將台美關係的重大推進與兩岸情勢的緊張對峙，視為挽救總統選情的特效藥。

他表示，今年的美中台三邊關係將是不平順的一年，受限於美中對抗的氛圍逐步增強，對於兩岸互動亦將產生負面影響，台灣淪為夾心餅乾，同時承受美中兩強更龐大壓力，所以應格外謹慎，「既能贏取華府信任，又可讓北京安心」，雖為高難度的挑戰，對我方而言仍是上上之策。

(旺報 )