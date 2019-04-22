台南市去年3月發生陳姓房客不滿房東催討房租，將他誘騙到關廟偏僻道路殺害棄屍案件，台南地院一審法官16日宣判陳男無期徒刑，並因看到被告母親拭淚旁聽，有感而發的在判決註記上，引用當紅連續劇台詞「全天下沒有爸爸媽媽願花20年去養一個殺人犯」，規勸陳男回頭。

22歲陳姓男子是風管裝修工人，去年3月時，因為不滿62歲的余姓房東催討每月幾千元的房租費與部分水電費，並干涉他在房內抽菸、不讓友人半夜來訪等舉動，一怒之下，藉故拿錢，誘騙余男開車載自己到山區果園，再伺機持螺絲起子將其刺死，順勢棄屍在偏僻草叢內。

案件經過警方追查，發現陳男在案發後供詞前後矛盾，起人疑竇，反覆訊問下，他坦承犯下殺人棄屍案。

這起惡房客刺殺房東案件震驚社會，台南地院一審判處陳男殺人罪無期徒刑，褫奪公權終身，棄屍罪處1年兩個月。

受命法官沈志遠在審理時，看見陳男的母親每次出席旁聽，都在一旁默默拭淚，認為這件命案讓被害與加害人的家屬都一樣受傷，決定在判決註記文內引用一段公視火紅劇「我們與惡的距離」台詞。

台南地院刑事庭長林臻嫻表示，陳母在每次出庭旁聽拭淚的舉動，正呼應劇情台詞「全天下沒有爸爸媽媽願花20年去養一個殺人犯」。希望用柔性語彙，讓年輕的陳男檢討，若有機會回歸社會，再作對社會有益之事作為補償。

對被殺害的余男家屬，台南地院表示，余男若仍活在世上，也不樂見家屬糾結在其中，希望透過判決傳達更深的意涵。

(中時 )