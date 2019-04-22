2019.04.21大政治大爆卦完整版(下) KMT還在論輩分？謝寒冰：年輕人出來才是社會共識

鴻海董事長郭台銘決定投入2020總統大選初選，外界期盼台灣若有CEO總統，能為國政帶來新氣象。台北市議員游淑慧昨在節目上提醒，不要忘了韓國瑜也是個「企業家」，他曾經是北農很成功的一個CEO，而且是非常重是員工福利的企業家，這點從韓離開北農時，員工為他哭成一團就能看出來。

自從傳出鴻海董事長郭台銘要投入黨內初選後，「非韓不可」的聲浪也越來越高。台北市議員游淑慧昨日在《大政治大爆卦》說，藍營支持者自主性很強，通常會含淚投票的多半是民進黨支持者，不管綠營派誰出來都會接受。但藍營支持者不是，從2016年國民黨少了300萬票就知道，「非韓不投」真的會對國民黨造成重傷，支持者可能不投票或更可怕改投柯文哲。

最近有人支持郭董，認為企業家治國會不會給台灣經濟帶來希望。游淑慧提醒，但大家別忘了，其實韓國瑜也是「企業家」，還曾經是北農很成功的一個CEO。

韓國瑜當時在北農被民進黨鬥的其中一個原因，游淑慧說，現在聽起來很可笑，就是因為他把大部分北農獲利分給員工，還被民進黨議員酸。游淑慧問，民進黨不是說勞工是心裡最軟的一塊嗎?怎麼不去肯定韓國瑜把利益分給員工呢?

所以現在看到韓國瑜當市長，他可以為了一張訂單他的腰可以軟成怎樣，他的姿態可以軟成怎樣，完全不像一個直轄市市長。游淑慧說，因為他知道當一個CEO最重要的是公司的營利，當一個市長最重要的也是人民的生活。

所以要論企業家的話，游淑慧覺得，韓國瑜本身也是一個企業家，而且是非常重視他員工福利的企業家，這點就可以從韓當時從北農離開時，北農員工為他哭成一片看出來。所以在論企業經營方面，台灣未來經濟要怎麼救。游淑慧說，她覺得韓也是有企業經營的本領。

游淑慧說，她自己日前也接到一個瑞芳媽媽的電話，對方一聽出是她就一直哭，說兒子本來在大陸工作不回來投票，想要回來投票就是為了韓國瑜，所以一定要推韓國瑜出來。游淑慧說，瑞芳已經是台灣最北了，也是如此支持韓國瑜。

因此她向黨中央說，不要再去問韓國瑜意願了，就是把他放進來，讓這些支持韓國瑜的民意可以充分展現，如果假裝這些民意沒有的話，那真的是蒙上眼睛你以為就看不到嗎?摀上耳朵你以為就聽不到嗎?因此她說，韓市長抱歉了，先不在意你的意願了，呼籲黨中央就先把他放進初選了!

(中時電子報)