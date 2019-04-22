染毒的「台北波麗士」小編警務員許博程。（胡欣男翻攝）

北市警局二線二星警務員許博程，涉嫌持有安毒被逮，許員職缺雖然在中正一分局，但長期支援市警局公關室，負責市警局臉書「台北波麗士」小編工作。中正一分局22日得悉許員持毒一事後，隨即召開考績會，對許員一次記二大過，並予免職。

許博程是警大正科畢業，對影視工作相當有興趣，許博程在內湖分局任職期間，因利用自己勤餘時間，製作出水準內容不凡的微電影來宣導警察工作辛勞，獲得長官賞識，後調整職缺至中正一分局擔任警務員，在市警局長陳嘉昌首肯下，專責支援市警局公關室，負責市警局臉書「台北波麗士」的小編工作，並負責指導市警局下屬各單製作微電影或宣導影片等相關業務。

許員於21日晚間遭松山分局查獲持有安毒後，因許員職缺在中正一分局，因此，中正一分局臨時召開考績委員會，認許員涉嫌違反毒器危害防制條例，事證明確，依「公務人員考績法」及「警察人事條例」等相關規定，一致通過對許員一次記二大過，並予免職。

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(中時 )