前文化局副局長李麗珠，今調任觀傳局副局長。（吳堂靖攝）

北市府以統合文化、觀光業務為由， 將文化局副局長李麗珠、觀傳局副局長陳譽馨不同專業的文官職位互調，遭議員痛批踐踏專業，一度引發銓敘部關切，不過派令今確定生效。兩局處也分別舉辦歡送會，氣氛感傷，即便李跟陳強調「尊重長官安排」，但基層同仁仍忿忿不平。

北市觀傳局今天上午舉辦歡送會，現場播放陳譽馨任內回顧影片，氣氛感傷，陳一一與各科室致謝，大家哭成一團，同仁十分不捨任職20年的副座突然被調動，私下不滿表示「說調就調，高層到底有無尊重專業？」

面對文化局業務繁多，加上北市文資爭議不斷，陳譽馨坦言，過去由於都在觀傳局，對於文資都是只有看新聞輿情的時候才會知道，但局裡面的同仁都很專業，自己也會趕快努力進入狀況。

至於李麗珠也在文化局同仁送別後至觀傳局報到，她表示，先前在文化局曾主辦多場大型活動，與觀傳局所舉辦的商業活動類似，相信可以運用過去的經驗，且文化和觀光本來就很密切，會抱持多學習、多歷練的心情。

觀傳局副局長陳譽馨到任20年，文化局副局長李麗珠也已在文化局任職19年，先前從未踏足對方的專業領域，尤其陳譽馨到文化局將負責督導專業的文資業務，格外引發質疑；兩局現任局長劉奕霆、蔡宗雄皆非專業背景出身，理應有資深副局長從旁協助，此次將兩位副局長互調，讓基層人心惶惶。

(中時 )