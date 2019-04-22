遊客只要持機（船）票且入住參與活動的民宿、旅館，即可至總兵署領取每人最高500元旅遊券。（李金生攝）

藍眼淚讓曾經烽火連天的金門海岸也浪漫起來。（金門縣攝影學會提供）

藍眼淚點綴海岸，一季美景讓人醉了！（金門縣攝影學會提供）

掬一把藍眼淚，留下最美的回憶。（金門縣攝影學會提供）

金門炫目亮麗的藍眼淚，吸引追淚族來到。（金門縣攝影學會提供）

小金門洋溢色彩與多層次美感的「綠石槽」，讓人流連忘返。（洪清漳提供）

綠色藻類大片布滿石槽，好似在礁岩舖上綠色地毯，形成海岸特殊景觀。（洪清漳提供）

迎城隍、藍眼淚、綠水槽，輕霧掩映海景的5月，正是跳遊金門的好時候。縣府規畫長達2個月的「2019躍動金門春季專案」將於5月1日啟動，全島200餘商家、旅店熱烈響應。遊客只要持機（船）票且入住參與活動的民宿、旅館，即可至總兵署領取每人最高500元旅遊券，分享春天暢遊小島的優惠和浪漫。

縣府觀光處指出，自5月1日至6月30日期間，搭配自由行、團體旅遊方案，凡來金旅客入住參與春季旅遊旅館、民宿，即可至總兵署領取旅遊券，每人最高500元。住宿第一晚200元，住宿第二晚再領300元。遊客可透過「春季專案旅遊券」QR-code查詢200特約店家。

處長丁健剛表示，金門擁有豐富的戰役、人文內涵，初春正是賞玩藍眼淚、綠石槽的好季節，而結合國家重要民俗「金門迎城隍」展開為期1個月的「浯島城隍觀光文化季」也是年度大戲，歡迎遊客登島品味金門的不一樣。

相關觀光旅遊資訊可至金門縣政府觀光處或金門觀光旅遊網站查詢。

(中時 )