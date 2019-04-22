王姓小弟先佯裝進入餐廳交易，但隨即背著2袋現金往外逃逸，黑掉老闆的1400萬。（陳育賢翻攝）

桃園市彭姓男子請來4名小弟護鈔，竟被小弟共謀聯手黑掉現金。（陳育賢翻攝）

真是養老鼠咬布袋！桃園市1名商人日前委託彭姓男子以1400萬元購買100比特幣，未料彭男在本月3日帶著現金前往新竹市交易時，現鈔遭陪同的小弟暗槓、連人帶鈔消失無蹤，彭男嚇的向警方報案，10小時後即追回巨款，原來是小弟積欠賭債竟鬼迷心竅、挺而走險偷走現金。

警方調查，新竹市警2分局在本月3日下午接獲彭姓男子報案，彭男表示，他受友人之託要以1400萬元向台中1名比特幣玩家收購100比特幣，當天中午他帶著4名小弟來到新竹市1家餐廳，之後由王姓小弟與綽號阿古的男子代表帶著2大袋現鈔進入交易。

未料，幾分鐘後阿古衝回車上表示，王男跟2袋現金、連人帶鈔都消失無蹤，什麼時候不見了也不知道，彭男嚇的趕緊向警方報案。

警方接獲報案直覺全案有異，認為很可能是小弟扮鬼黑掉老闆的錢，立即調閱王男可能的逃亡路線沿途監視器，結果發現另名王姓男子曾經接應王姓小弟，立即至其住處搜查，當場起獲贓款1380萬元，剩於的20萬元則是給王姓小弟跑路費用，而王姓小弟獲知東窗事發後，也連夜向警方投案。

警方追查更發現，彭姓被害人為了保護這筆巨款，總共找了4名小弟來護鈔，結果是養老鼠 咬布袋，4名小弟再找來2名同夥竟一起反骨共謀要吃掉老闆的錢，但6人是鬼迷心竅，以為如此能夠神不知鬼不覺，要等風聲過後再朋分花用贓款，簡直是異想天開，結果是不到10小時就被警方偵破，警方並依侵占等罪嫌移送法辦。

(中時 )