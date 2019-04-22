「三可國際」、「冠榮國際通運」公司實際負責人蕭宇翔，5年前因違法從事兩岸地下匯兌4.6億元被調查局台北市調查處查獲，判緩刑3年，結果蕭緩刑期間，又重操舊業，再從事地下匯兌金額逾30億元，蕭另與游姓女子兩岸地下匯兌2億元，涉嫌違反銀行法。台北地檢署今再指揮北市調處兵分4路搜索三可、冠榮2公司、蕭男、游女住處，並約談蕭、游共6人。

檢調懷疑，蕭、游除了長期從事兩岸地下匯兌外，另有逃漏稅情事，因此今天的搜索約談行動，還會同國稅局稅官同步進行查稅行動。

蕭宇翔因曾被控自2010年10月至2013年9月間，違法幫多家台灣成衣進口商，支付以人民幣計價之貨款給大陸地區出口商，從事兩岸地下匯兌，金額高達4億6855萬4753元， 被調查局台北市調查處查獲，台北地檢署2014年依違反銀行法起訴蕭男。蕭因認罪，法院判處1年8月，緩刑3年，支付公庫10萬元確定。

結果，市調處最近又發現，蕭男自從上次被查獲的1個月後，即從2013年10月起再重操舊業，繼續從事兩岸地下匯兌，總金額超過30億，此外蕭另與游姓女子合作，由游女出面從事兩岸地下匯兌，金額逾2億元。至於蕭、游因從事兩岸地下匯兌的獲利，檢調仍進一步統計中。

(中時 )