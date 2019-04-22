對近期美中台互動情勢，中華戰略前瞻協會候補理事、中原大學通識教育中心兼任助理教授陳仲志22日指出，美中關係雖「料峭春寒」，但大致仍維持過去「鬥而不破」的局面；美台關係雖「春暖花開」，但台灣面對反覆不定的川普政府而言仍需謹慎因應；兩岸關係雖「寒冬待春」，但雙方仍須試圖找尋對話的可能。

中華戰略前瞻協會22日舉辦「近期中共對台政策分析座談會」，陳仲志在會中表示，美中雙方互動從去年延續至今的貿易戰硝煙未減，衝突層面甚至擴大到學術交流。相較下，美台之間雖無正式官方外交關係，但美國國會從去年迄今先後提出或通過相關友台法案，到美國行政部門對台軍售的務實化，可看出美台互動程度緊密。反觀兩岸互動情形，從今年1月習近平發表《告台灣同胞書》40週年談話，到近期中共軍機跨越台海中線侵擾我方，更讓雙方互動降到冰點。

去年3月開始的貿易戰，在美中雙方相互加徵關稅升高衝突，隨著美中貿易戰開打，美國民意對中共反感程度亦激增，影響所及，連美中學術交流亦出現障礙。美國已註銷30位中國學者的入境簽證。儘管習近平稱美中關係健康平穩發展，但美中互動仍出現「料峭春寒」局面。

美國國會從去年迄今通過相關友台法案，美國行政部門亦展現對我支持態度，通過對台軍售，加上美方日前派前眾院議長萊恩率團來台出席《台灣關係法》40周年相關活動，可看出美台關係互動近來可說猶如「春暖花開」。

相較於美台互動程度緊密，兩岸關係則陷入冰點。中共在促統方面較過去更為主動強硬，甚至從今年初便陸續召開相關會議探討「兩制」台灣方案。除了文攻之外，中共亦武嚇不斷，戰機於3月31日飛越台海中線，在4月15日派出包括轟炸機、戰鬥機等多架軍機繞台，同時間中共海軍艦艇也在台灣東方海域，與遠海長航的共機實施跨軍種、跨戰區的海空操演。面對中共文攻武嚇的情形下，兩岸關係可說降到冰點，雙方互動猶如「寒冬待春」。

他指出，孟子說惟仁者為能以大事小，惟智者為能以小事大，或許值得雙方深思。

(旺報 )