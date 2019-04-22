宿舍區更規畫有環境舒適的交誼廳等空間。(嘉南藥理大學提供)

全國首創夜店風運動中心，讓嘉藥生有更多元的休閒健身場地。(嘉南藥理大學提供)

大學生住宿無疑是讀書之外最重要的課題，嘉南藥理大學坐擁5000床位，堪稱全國私立大學之最，且宿舍新穎、24小時保全巡守與監視，安全有保障，一大特色就是「住好住滿」，新生入住後，只要有意願都可續住到畢業，房型還分成單人、雙人、4人套房，比擬飯店規格。

根據教育部統計，近3年大學生校外租屋人數銳減，其中，最多的是嘉南藥理大學，少了3071人，校方表示，學校近年持續增建宿舍，滿足學生住宿需求，在外租屋人數自然也就相對日益減少。校方進一步指出，學校連年不斷興建新宿舍，旨在妥善照顧學生，不僅讓家長放心，也減輕家庭經濟負擔，讓學生安居樂學。

目前嘉藥共有11棟宿舍，床位數約5000，在全國大專校院中名列前茅，更高居私大之首。校方強調，住宿特色就是「住好住滿」，亦即一年級新生住進來，只要有意願都可以續住到畢業，此外，房型多樣化，單人、雙人、4人等套房與雅房應有盡有，價格也相對便宜，和校外租屋相比，非常低廉。

另外，擁有現代化設備、網路及數位門控裝置，實施24小時保全巡守與監視系統，確保學生住宿安全，生活環境更臻完善。由於宿舍寢室空間寬敞、設備新穎，頗受新生及家長青睞，日前該校辦理申請入學複試，學校安排前來應試的考生和陪同家長參觀宿舍，吸引眾人目光，甚至有人急著搶先預約住宿，也讓有志入學者，吃了一顆定心丸。

去年9月，嘉藥斥資興建英傑六舍落成啟用，規畫男女生宿舍10樓各一棟，4人套房提供700個床位；每間寢室12.5坪超大舒適空間，除基本配備外，衛浴設施採獨立乾溼分離，而且屋內規劃打破上面床鋪、下面書桌的傳統設計，均採平面擺設，視野極佳，可媲美六星級飯店，一學期含水電網路等費用，每人僅需1萬7000元，物超所值。

此外，宿舍區更規畫有交誼廳、閱覽室、超商、學餐及占地915平方公尺的運動中心，再搭配由藝術家設計充滿美學氣息的裝置景觀設施生活機能完善。校長陳鴻助表示，嘉藥是「樂活創新服務」綜合型大學，不惜投入鉅資，為學生打造樂活學習生活環境，希望大家住得安心舒適。

(中時 )