麥當勞日前停售經典產品「巧克力聖代」，讓麥粉難過不已，有網友在臉書社團發文說，他也喜歡巧克力聖代，但為什麼「該死的超難吃一口咬麥麥雞，依然還在架上」，文章一出引起熱議，紛留言說，「榮登最詭異食物排名之一」、「這個才是該消失的產品」。
麥當勞販售「巧克力聖代」已有30年，換言之該產品，陪民眾走過30年，突然不賣了，令麥粉難過不已。有網友在《爆廢公社》PO文說，他也喜歡巧克力聖代，但實在無法理解為什麼「該死的超難吃一口咬麥麥雞，依然還在架上」。
文章一出，引起網友熱議，紛紛留言說，「榮登最詭異食物排名之一」、「這個才是該消失的產品」、「這個連我家小孩都不願意吃」。
網路溫度計表示，據麥當勞介紹，「一口咬麥麥雞」是於2016年推出，為快樂兒童餐點，100%非油炸，由優質雞胸肉、蔬菜組成，所以十分健康，但可能就是因為「太養身」了，所以很多網友感嘆「本來健康的東西就越難吃啊」。
(中時電子報)
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