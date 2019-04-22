廖男假冒台中捷運承包商員工，到捷運工地偷電纜，遭警逮補，查獲電纜一批。（黃國峰翻攝）

廖男假冒台中捷運承包商員工，到捷運工地偷電纜，遭警逮補，查獲作案工具，老虎鉗一隻。（黃國峰翻攝）

曾是台中市捷運承包商員工的40歲廖性男子，日前穿著該公司施工背心，混入中市南屯區文心路上捷運施工處，偷取電纜線，因工地主任覺得當天並未安排電纜工程起疑而報警，台中市警第四分局大墩所員警到場後，查出廖男早已離職，全案依觸犯竊盜罪移送台中地檢署偵辦。

廖男日前上午穿著台中市捷運某承包商的工作背心，隨著其他工人，混入南屯區文心路上捷運施工處，四處遊走，看到電纜線就剪，本來想神不知鬼不覺默默的離去，還好工地主任起疑，覺得今日並未安排電纜工程，於是報警。

台中市警第四分局大墩所員警到場，見廖男穿著捷運承包商字樣的反光背心，手拿著老虎鉗、旁邊放置一捆已剪下的電纜線，經詢問，廖男吱吱唔唔辯稱為某承包商的工人，便致電該承包商，發現他早已離職，廖男見詭計被揭穿，這才承認，離職時留下公司背心，伺機假裝員工混入工地，預剪電纜線變賣，本以為此法天衣無縫，沒想到被識破，只好乖乖就逮。

大墩派出所長葉信良呼籲，民眾勿貪一時之私欲而觸犯法網，警察一定秉持勿枉勿縱的辦案精神，對犯罪之人繩之以法。

(中時 )