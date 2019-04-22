中華戰略前瞻協會研究員、國家政策研究基金會高級助理研究員盧宸緯22日指出，大陸對台，已經以「做實事、辦好事、解難事」論述強調「務實」導向，期待讓台青從「有感」走向「心靈契合」。

中華戰略前瞻協會22日舉辦「近期中共對台政策分析座談會」，盧宸緯在會中表示，大陸以「剛柔並濟」，柔性與硬性策略兼具並逐漸強化，試圖「引導」台青認同移轉或認同內涵擴大。

她說，柔性策略如：在地化同等待遇；提供專長發揮、發展機會；獎學金及助學金；各式榮譽稱號；營隊或研習班；提供海外旅行或居住的台灣民眾領事保護與服務。硬性（規範性）策略：榮譽稱號、獎助學金或相關申請資格中，納入需支持一國兩制、統一、九二共識等。

大陸也在「務實」導向論述的進化：從「創造更好條件、提供更多便利」，近期具體化為「做實事、辦好事、解難事」。期待引導台青從「有感」走向「心靈契合」：強調相關政策措施必須讓台青有更多「參與感」、「獲得感」、「融入感」、「榮譽感」、「幸福感」。

從「共享機遇」到進一步強調台青赴陸發展能「發揮所長」，吸引具專業及理想抱負的台青人才。持續推出並落實更多「在地化同等待遇」的優惠政策，但傾向「同等待遇」與「同等標準要求」，台青需憑實力競爭。

此外，細緻區分台青異質背景並據此發展政策措施，擴大台青觸及面。嘗試以「文化」、「民族」元素強化台青認同連結，定調兩岸青年為「民族復興」的夥伴。

她指出，這些作為可見大陸確實提供台灣年輕人機會，不過台灣社會只看到統戰，機會與統戰兩者是共存的。措施是否有效則仍有待觀察。

(旺報 )