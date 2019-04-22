蘇花自撞護欄 駕駛獲救喊「車不是我開的」 15:402019/04/22 中時 許家寧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 花蓮蘇花公路下午發生小客車自撞山壁，疑似駕駛男子卻稱車不是他開的。（許家寧翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 小客車疑自撞山壁，彈至對向車道護欄停止，幸運未撞破護欄落海。（許家寧翻攝） 花蓮台九線蘇花公路168.7公里仁清隧道附近路段，今天下午一輛銀色自小客車疑自撞山壁後彈到對向護欄，警消到場時將徐姓男子從駕駛座救出，徐男卻說「車不是我開的」，向警表示，車上連他共有3人，但同車的2人已不知去向，讓警方傻眼。 新城警方指出，到場時發現車上只有徐男一人，詢問他發生何事，男子稱不知車禍發生原因，因他身上因有多處撕裂傷，警方先將他送醫治療，目前尚無法製作筆錄，之後將由醫院抽血檢測是否有酒駕，警方也將沿線巡邏調查釐清是否有同車民眾。 (中時 ) #警方 #花蓮 #男子 #蘇花 #自撞 也許您會感興趣 推薦閱讀 花蓮邀老人體驗大車死角 04:102019/04/18 影》蘇花中橫山壁落石不斷 2遊客遭落石砸傷 13:522019/04/18 花蓮大地震 遠百花蓮店玻璃應聲倒 14:092019/04/18 影》中橫便道10餘處落石 8官員觀摩一度受困 13:582019/04/18 網瘋傳蘇花公路災損照 公總：都是舊照 15:022019/04/18 地震災情統計17人受傷送醫 花蓮1命危 16:392019/04/18 花蓮強震 北市發生55起災情10人輕傷 16:512019/04/18 花蓮6.1強震 未來1周餘震恐逾規模5 04:102019/04/19 地方掃描－保時捷自撞翻覆 女駕駛酒駕送辦 04:102019/04/21 小客車自撞護欄 駕駛傷重不治 09:432019/04/21 社會熱門新聞 老婆拒愛愛 卻發現她買性愛玩具 - 社會 18歲重機騎士違規上國3 追撞油罐車慘死 - 社會 - 中時 法官引用《與惡》台詞 房客誘殺房東逃死刑 - 社會 - 中時 女人讓你碰這3個禁區 代表你有機會了 - 社會 泰山姐弟雙屍案現疑點 狠父提款2萬失蹤 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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