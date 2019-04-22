小客車疑自撞山壁，彈至對向車道護欄停止，幸運未撞破護欄落海。（許家寧翻攝）

花蓮台九線蘇花公路168.7公里仁清隧道附近路段，今天下午一輛銀色自小客車疑自撞山壁後彈到對向護欄，警消到場時將徐姓男子從駕駛座救出，徐男卻說「車不是我開的」，向警表示，車上連他共有3人，但同車的2人已不知去向，讓警方傻眼。

新城警方指出，到場時發現車上只有徐男一人，詢問他發生何事，男子稱不知車禍發生原因，因他身上因有多處撕裂傷，警方先將他送醫治療，目前尚無法製作筆錄，之後將由醫院抽血檢測是否有酒駕，警方也將沿線巡邏調查釐清是否有同車民眾。

(中時 )