台北市立動物園的二趾樹獺家族生產力旺盛，爸爸「小懶」和媽媽「樹葉」從2008年配對以來，陸續生下「葉紅」、「葉橙」、「葉黃」、「葉綠」、「葉藍」、「葉靛」及「葉紫」，加上年紀最小的「葉紫」剛滿2個月，彩虹樹獺家族全員到齊，模樣超可愛。

由於樹獺媽媽「樹葉」過去都在晚上或清晨生產，但今年「樹葉」首次在白天生寶寶，保育員一度遍尋不到樹獺寶寶，最後才終於在爸爸懷裡發現寶寶身影，大家盼望已久的彩虹家族成員「葉紫」終於誕生，園內也充滿喜氣氛圍。

園方表示，樹獺約3歲到5歲達到性成熟，懷孕期9個月，每次產一子，二趾樹獺彩虹家族的大哥「葉紅」，今年初透過動物交換到花蓮兆豐農場，三哥「葉黃」代表家族到即將開放的熱帶雨林館踩點，只有還沒滿3歲的的「葉藍」跟「葉靛」和爸媽生活在一起。

園方表示，二趾樹獺是夜行動物，一天可以睡15到18個小時，移動非常優雅，被封為地球上最慢的動物，近年熱帶雨林持續被剷平開發，棲息地嚴重遭受破壞，保護雨林成為維繫樹獺及其他共域野生動物族群的首要任務。

(中時 )