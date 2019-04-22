美國農業部於22日至25日首度籌組貿易訪問團來台，外界關注農委會是否配合此次訪問團來台，開放美牛、美豬進口條件。農委會今（22）日表示，目前進口豬肉不得檢出瘦肉精萊克多巴胺，牛肉萊克多巴胺殘留量則限於10個ppb以內，此次美方訪問雖然可能會關切美牛、美豬議題，但到目前為止，我國政策並沒有改變。

美國在台協會（AIT）今日發布新聞稿指出，美國農業部首度率團來訪，由

農業部海外服務署署長Ken Isley擔任團長，率領49位美國農產企業及農場組織的代表於4月22日至25日來台北訪問。

農委會表示，AIT會安排該團赴各部會做一般性的拜會，預計明日拜會農委會，但並未安排特定的討論議題，由於是一般禮貌性的拜會，不會對外公開。

農委會國際處副處長林家榮表示，目前美豬、美牛均開放進口，但進口豬肉不可檢出萊克多巴胺，牛肉肌肉萊克多巴胺殘留量則訂為10 ppb，亦即1億分之一，牛肉雜碎未訂定標準，則不可檢出，「到目前為止政策都沒有改變」。

根據農委會統計，去年進口牛肉包含生鮮冷藏肉、冷凍肉、調製肉、雜碎、肉罐頭等品項，總量為13萬5600噸，其中包含美牛5萬7302噸；進口豬肉包含生鮮冷藏肉、冷凍肉、雜碎等各品項，總量為11萬660噸，其中包含美豬1萬9168噸。

(中時 )