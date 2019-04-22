屏科大學生吳旻灃（後）與何羿德在夜市演出共舞，瞬間吸引路人目光。（林和生攝）

屏科大學生夜市玩火超吸睛

輕快的背景音樂在熙來攘往的夜市容易被人忽略，直到玩火的人一出場，立即鎖住眾人目光，技巧精湛的舞著火棍，時時牽動眼前觀眾的情緒，主角是來自屏東科技大學的學生，他們與火共舞、也舞出自信。

18歲的小黑吳旻灃與何羿德是高中同學，來自桃園的他們高一時參加童軍社，首次接觸火舞，第一次在400人的場地演出雙人舞，當時情緒緊張，但表演完畢，台下抱以熱烈掌聲，2人看傻了眼，「這時感覺就是全場焦點。」

「那時候課業壓力大，火舞就成了紓壓管道」吳旻灃說，只要放學一有時間，他們就找個空地、開始討論如何配合，因為投入、也荒廢課業，吳笑說，我們就輪流當班上最後一名，而這種危險性高的活動，被家人知道後，想當然爾遭到反對。

何羿德家人為了不讓他再玩火，竟下「禁足令」，吳旻灃家人也是好說歹說，同樣反對他繼續；2人暗下約定，要一起考到國立大學、再圓火舞夢，去年何以全班前三名成績順利考上屏科大，吳也以優異成績來到國境之南。

中斷一年，讓2人更珍惜練舞，現在常利用課餘時間爭取演出機會，在表演過程中頭髮被燒掉大半，但仍堅持繼續下去；有次演出後，一位媽媽在打賞箱中投入600元，並感動地說，「如果我兒子是表演者，一定會非常不捨」，但從他們眼中看到堅持。吳旻灃說，希望能玩出名堂，讓家人以他們為榮。

(中時 )