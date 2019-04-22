The Walkoff HeRo. pic.twitter.com/b9CoagSyyD — New York Yankees (@Yankees) April 21, 2019

洋基外野手「法官」賈吉(Aaron Judge)的腹斜肌拉傷比預期嚴重，列進10天傷兵名單，情況是最糟的「歸期未定」，總教練波恩(Aaron Boone)又陷入困境。洋基叫上3A的艾斯卓達(Thairo Estrada)，他前次只坐了兩天板凳就被下放，而且是內野手。洋基選擇不多，艾斯卓達是40人名單裡唯一還沒受傷的球員。

前日洋基還考慮是否動用備援投手岡札勒斯(Gio Gonzalez)，現在岡札勒斯要跑了，傳言大都會準備出手接收。現在先發外野手全數受傷，驚人的是洋基居然還挺得住，弗雷塞(Clint Frazier)、賈登納(Brett Gardner)、陶企曼(Mike Tauchman)幫忙填滿空缺，弗雷塞更是棒子火燙。

對戰皇家4連戰的最後一場，洋基第10局由二號捕手羅麥(Austin Romine)的再見轟取勝。羅麥非常厲害，3安猛打賞外加3分打點，還有弗雷塞貢獻1發3分彈。洋基原本9局就能贏，但是牛棚在第8局被打了6分，差點遭逆轉，是羅麥8局下打回追平分，10局下又再見轟才以7-6奪回勝利，寫下3連勝。

洋基左投派克斯頓(James Paxton)6局無失分12K，他已經連續兩次先發都飆出12K。洋基隊史只有孔恩(David Cone)達成這項紀錄，派克斯頓僅來洋基5場就做到了，前役他對紅襪8局無失分12K，負責配球的羅麥也有一份功勞。

(中時電子報)