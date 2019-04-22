家住台中南區75歲林姓婦人日前接獲自稱健保署的人員來電，指稱她的健保卡遭人冒用，涉嫌違法情事，依洗錢防制法要凍結婦人銀行帳戶，林婦一時慌張竟拿自己積蓄已久的52萬元準備到銀行聽從指示匯款，所幸機警的社區管理員即時報警，阻止林婦養老本被詐乾。

台中市警察局第三分局健康派出本月19日下午接獲一社區管理員報案，指稱住戶疑似遭人詐騙，員警火速趕赴現場瞭解，發現婦人站立於管理室前，手提著紙袋，紙袋內還裝有新台幣52萬現金，神色顯得相當緊張。

林婦向警方表示，下午在自稱健保署的人員來電，表示婦人的健保卡遭人冒用，涉嫌違法情事，所以將電話轉接到檢警機關，又說因涉嫌洗錢防制法要凍結婦人銀行帳戶，婦人聽聞自己無端涉案，一時慌張，在未經查證清楚的情形之下，就冒然的將自己積蓄已久的52萬元欲拿至銀行準備聽從指示匯款。

警方到場後耐心的向婦人解釋此情形是典型的結合健保卡遭冒用及假檢警的詐騙類型，健保署不會主動打電話或以語音、簡訊、Line等方式通知民眾積欠保費或健保卡被冒用的情形，更不會要求匯款。婦人聽完警方講解後，頓時茅塞頓開，頻頻感謝警方及管理員及時勸阻，否則52萬元的積蓄就要泡湯了，後果真不堪設想。

(中時 )