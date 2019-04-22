新北市警新莊分局員警去年凌晨發現楊姓民眾騎車未載安全帽，行車不穩且行跡可疑，懷疑酒駕或有其他犯罪嫌疑，員警盤查過程，遭辱罵且咬傷，雖經檢察官起訴，但新北地院認為警察並非要開單，而是要盤查有酒駕或有無通緝，既無犯罪嫌疑，依法就不能盤查，自非執行職務的範圍，判決無罪。這項判決引起警界譁然，警政署今天強調，支持員警依法行政、嚴正執法。

警政署指出，員警依警察職權行使法第6條第1項第1款規定，依客觀事實、專業判斷，認有犯罪疑慮，依法予以查證身分，係合法執行職務，犯嫌當場拒絕查證身分，員警在現場無法續行查證，遂使用強制力帶回勤務處所。

過程中員警遭受犯嫌咬傷、公然辱罵髒話，造成員警眼鏡損壞及警用小電腦破裂。經檢察官以涉嫌妨害公務依法提起公訴，但新北地方法院判決被告無罪。

警政署表示，全力支持員警依法行政，嚴正執法不須退卻。警政署認為，本案員警執行巡邏勤務，面對治安狀況瞬息萬變，為預防及發現犯罪，依法盤查並無不當，將建請檢察官上訴。

警政署強調，員警著制服執行公務，係代表國家公權力，呼籲民眾對於警察執行公務應全力配合與支持，以共同維護社會安全。

(中時 )