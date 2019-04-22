桃園市龍華科技大學22日舉行「新日興股份有限公司捐贈機器人暨拋光研磨設備儀式暨機器人拋光研磨研發中心成立揭牌典禮」，希望藉由龍華科大研發能量，引導機械傳產業加速智慧化升級，帶動台灣整體經濟動能。

新日興公司董事長呂勝男贈送市價300萬機器手臂與研磨裝置給龍華科大機械系，校長葛自祥表示，在教育部「深耕專業技術研發及人才培育計畫」推動下，學校建置「智慧化高端加工平台」，推動「多軸精密加工技術」、「機器人拋光研磨技術」、「數位雙生產線智慧化技術」3個主軸，藉由這次機器人拋光研磨研發中心的成立，有效整合學校與產業界資源，共同開發新技術，落實產學接軌，達成學用合一目標。

副校長林如貞則說，代表董事會感謝新日興公司連續四年提供該校機械系進修部產學專班學生獎學金與工作職缺，對人才培育不遺餘力。今年初在該公司工作的龍華進修部同學，上課時聽老師說明機械系將發展機器手臂於拋光研磨技術應用，呂勝男得知後，毫不猶豫將最新購置的機器手臂與研磨設備捐贈予學校，嘉惠學子貢獻良多。

(中時 )