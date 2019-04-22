中華戰略前瞻協會研究員、中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授林穎佑22日指出，共軍近來機艦對台的種種作為，是否完全針對台灣？軍事行動不會臨時起意，背後一定有戰術作為，不會臨時決定。其主要是經台制美，也透過華府向台灣施壓。

中華戰略前瞻協會22日舉辦「近期中共對台政策分析座談會」，林穎佑從軍事角度來分析美中台三邊關係。

他表示，中共一向認為，兩岸關係不應由外來勢力干預，若美國執意想打「台灣牌」，中共自然必須有所反應，最直接的就是透過對台的軍事行動來表態。特別是美國經常借用過去曾發生的「遠例」來做為最近支持台灣的行動依據（如美艦經過海峽、美國軍方的非作戰船隻停靠高雄），如今中共也如法炮製於3月31日，兩架戰機逾越中線議題來做為對美方行動的反應。

林穎佑指出，解放軍恢復遠海長航訓練，這些都表示在與台灣交流熱絡的同時，中共也隨時做好武力犯台的準備。更是將軟硬兼施的兩手策略發揮的淋漓盡致，並且「硬的更硬，軟的更軟」，雖然在經貿方面有合作談判的空間，但在政治與軍事議題上卻是不會讓步。解放軍隨時做好軍事作戰的準備，扮演好鷹派黑臉的角色，藉此襯托未來釋放善意的空間。這也可能是中共的政策指導，各組織需回歸到部門利益的導向，各司其職，達到分進合擊的目的。

他更指出，解放軍過去傳統上以陸軍為主，2012年年底，飛官出身的許其亮出任中央軍委會副主席，許多的政策與推動都可看出解放軍對空軍的重視。而在軍改後，解放軍組織體制進行大幅的調整，在戰區主戰、軍種主建的指導下，指揮體系勢必也會出現變化，以及在多機種編隊時，空中／地面的指管體系運作都可能是這些行動的主要演練方向。

值得注意的是，林穎佑指出，近期美方的智庫報告中都有提到解放軍的長程戰區打擊、突破敵軍防禦打擊等行為，因此涵蓋掩護、電子對抗、制壓及打擊集群的「空中打擊編隊」是解放軍空軍這幾年來相當重視的研究，這是未來需注意的方向。畢竟現今的解放軍已非昔日吳下阿蒙。

(旺報 )