法務部因應近來日益嚴重之數位侵權與營業祕密侵害問題、提升檢警調辦案專業知能、增進台美雙方智財政策與執法策略之合作交流，日前與美國司法部共同舉辦「2019年數位侵權暨營業祕密國際研討會」，包括美國國務院副助理國務卿David Meale、美國司法部協調官Evan Williams等官員與會。

法務部是於4月11日、12日在國家圖書館國際會議廳，與美國司法部共同舉辦「2019年數位侵權暨營業秘密國際研討會」。

台美雙方主講人員橫跨政府各部門，美方有來自聯邦及州法院、司法部、聯邦調查局、國土安全部及商標專利局之法律及技術專業人員，我方則有來自法務部、地方檢察署、智慧財產法院、調查局、智慧財產局等法律專業人員。與會人員包括法務部、司法院、各級檢察署及法院、調查局、刑警局、智財局共170多人。

本次研討會由法務部長蔡清祥主持開幕，美國國務院副助理國務卿David Meale、美國司法部協調官Evan Williams、經濟部智慧財產局副局長張玉英皆蒞臨並致辭。

(中時 )