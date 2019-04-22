母親節將屆，新北市長侯友宜今（22日）前往中和區向當選2019年模範母親的馬安琪祝賀。（葉書宏攝）

母親節將屆，新北市長侯友宜今（22日）前往中和區向當選2019年模範母親的馬安琪祝賀。（葉書宏攝）

母親節將屆，新北市長侯友宜今（22日）前往中和區向當選2019年模範母親的馬安琪祝賀。（葉書宏攝）

母親節將屆，新北市長侯友宜今（22日）前往中和區向當選2019年模範母親的馬安琪祝賀。（葉書宏攝）

母親節將屆，新北市長侯友宜今（22日）前往中和區向當選2019年模範母親的馬安琪祝賀。馬女雖未生育，卻用無比的母愛為每個寄養兒童打造幸福而溫暖的堡壘，其撫養寄養兒的事蹟，侯友宜大讚無私母愛令人感佩。

馬安琪因家境關係及喜愛歌唱，國中畢業後便擔任歌手，因歌聲柔和，加上長相甜美，在群星會時代，不僅灌錄8張黑膠唱片，還在國內外各大夜總會、歌廳駐唱，與青山合唱過「夕陽紅」，知名代表作如「心中難忘的歌」、「月兒像檸檬」、「一寸相思未了情」等，更被禮聘到日本和東南亞深造、表演。

馬安琪照顧丈夫前妻的2名兒子，更可貴的是，她加入新北市家扶中心，20年來照顧超過30名寄養童，多半是身心障礙、發展遲緩兒，侯友宜在社會局長張錦麗和中和區長賴俊達及當地福真里長蔡昭發等人的陪同下，親自到中和景平路住家向馬安琪道賀。

侯友宜仔細看著寄養童寫給馬安琪的各式感謝卡片和照片，她20年來照顧超過30名寄養童，多半是身心障礙、或發展遲緩兒。但馬安琪不以為苦，讓每個寄養的孩子都能感受到家庭的溫暖與愛。她說，從馬家出去的寄養童，一定要品行端正，做一個有益於國家社會的人。

馬安琪說，她曾照顧一個無肛症又有學習障礙的孩子，不會哭也不會笑，只會流口水，到學校上課後，只要老師打電話來說同學有聞到異味，她立即衝到學校，幫孩子重新梳洗一番；另有一位剛來時拄著雙枴杖，她照顧了一年多，加上到大同育幼院復健，離開時已不用枴杖了。

但最讓馬安琪心疼的是一位原住民的孩子，剛送來時只有2000公克，因為睡不安穩，她幾乎是放在心窩上讓她睡覺，付出一切心力呵護，照顧到3歲半，後來媽媽出獄後帶走，她再也沒看見，每每想起那位原住民小女娃，她還會躲在棉被裡哭泣。

馬安琪表示，她會走入寄養家庭，主要感謝妹妹馬安娜的帶領和先生的支持，以及家扶中心社工和老師的指導，更要謝謝社會局給她的機會，尤其是妹妹，已經擔任35年的寄養媽媽，是新北市家扶中心第一代的寄養媽媽。

(中時 )