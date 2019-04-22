民進黨總統初選競爭激烈，現在進入延長賽，目前許多民調都顯示，總統蔡英文若與前行政院長賴清德直球對決，賴清德支持度都比蔡英文高。有網友就表示，前行政院長林全曾受蔡英文重用，「現在蔡英文腹背受敵，為什麼不跳出來報答一下知遇之恩呢？」

民進黨黨內初選一延再延，儘管蔡英文表示民調她不會輸，據台灣民意基金會公布的民調顯示，有27.7％民眾支持蔡英文，49.9％支持賴清德，兩人差距達22個百分點。然而，蔡英文上任後民調始終低迷，加上去年九合一選舉民進黨慘敗，使得蔡英文連任之路受到挑戰。

網友tagso在PTT發文指出，林全昔日受到蔡英文重用，現在蔡英文腹背受敵，林全在哪裡？為什麼不跳出來報答一下知遇之恩呢？他說林全應該出來辯護一下自己的施政也好呀！

對此，網友則表示「林全恨死蔡政府了，你沒看當初的記者會嗎，滿滿的恨意」、「沒看他走的時候被搞得多難堪」、「林全就犧牲打，改革他全扛了」、「賴清德根本不能選擇用人，九成都用林全的人，只是被蔡英文拿來消耗綁架他」。此外，曾有網友發表「會懷念林全嗎？」一文，並表示可惜了這麼一位真心想為國家做事的人。

林全2016年被總統蔡英文聘任為行政院長，林內閣定位為「財經內閣」、「改革內閣」，力拚經濟發展、產業升級。在2017年9月4日，行政院證實林全以完成階段性任務為由請辭獲准，7日內閣總辭，8日由賴清德內閣接替。

(中時電子報)