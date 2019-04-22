頂新味全龍隊重返中華職棒舞台，成了棒球迷關心的話題之一，高雄市政府極力爭取味全龍成為港都代表的職棒隊伍，上周四高雄市政府運動發展局局長程紹同帶領團隊，北上拜會頂新集團。

程紹同透露，藉這次參訪瞭解味全龍球團當前需求，將會持續與市府團隊研擬，希望能與球團爭取合作空間。

高雄市政府運動發展局與頂新球團會談，並了解球團需求及爭取未來合作空間。（高雄市政府運動發展局提供）

味全龍近日教練團成員陸續出爐，將由葉君璋接下總教練職務，中職史上全壘打王「森林王子」張泰山擔任打擊教練，面對高市府的積極爭取，球團表示：「目前以訓練基地為考量，高雄氣候少雨，又有指標性的澄清湖球場，基層棒球紮實，是很理想的培訓地點。」

味全龍球團感受到高市府的誠意，計畫南下港都參訪相關軟、硬體設施，做為未來合作意向參考；高雄市政府認為，高市是南台灣棒球發展重鎮，希望能順利和味全龍攜手合作，落實高雄基層棒球的發展，讓少棒、青棒、成棒到在地職業隊伍成為推動的能量，同時也能帶動運動產業鏈，成為一個具代表性的高雄綠色經濟。

(中時電子報)