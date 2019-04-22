民進黨總統初選進入協調延長期，向來挺蔡英文的綠委羅致政今接受廣播節目專訪時說，他反對總統初選辯論，勉強可接受電視政見會，畢竟一個總統跟自己的行政院長要辯什麼？這不是把民進黨的執政的矛盾攤在陽光下讓別人鬥臭嗎？羅也舉例，難道要互相挖出執政結果是誰做的嗎？比如拔管案到底是蔡押賴執行，抑或是賴執意堅持？羅說，賴其實有很多機會闡述，而不是用兩人對峙辯論指責或切割。

羅致政今中午接受《POP搶先爆》訪問，談論到蔡、賴之爭時，他強調，雖然有人會說初選促進團結，但政治很殘酷現實，如地方縣市長一旦辦初選，都要花時間彌補裂痕，有時裂痕不是在當事人而是在支持者。

外界認為因為蔡英文若連任，民進黨可能連立委席次都岌岌可危，所以黨內才會有人鼓吹賴清德參選。不過羅致政說，民進黨過去的現任者優先與民調高低沒有關係，以前縣市長連任時不管民調高低，因為如果民調低就要換人等於是自己先否定，連勝選機會都沒有，「一旦陣前換將，勝選機率只會更低不會更高」。

羅也舉例，2004年時前總統陳水扁爭取連任時，當時選前8個月的扁的民調輸給連宋配20幾％，如果當時沒有讓扁優先就換將，搞不好也不會連任成功。

羅致政也反對總統辯論，勉強可接受電視政見會，畢竟一個總統跟自己的行政院長要辯什麼？這不是把民進黨的執政的矛盾攤在陽光下讓別人鬥臭嗎？被問及希望民調辦在何時，羅則強調，他不能假定有民調，還是期待協調成功，不用走到那個階段。

此外，被問及蔡賴配有無可能，羅致政強調，仍不放棄希望，「政治就是化不可能為可能，沒有努力根本就不會發生」，畢竟過去沒人想過郭台銘會參選，國民黨、柯文哲是否登記也不清楚，所以他認為拉長協調期是對的，因為很多政治情勢變化，不是大家想像那樣，搞不好新的情勢會讓蔡賴配「出現化學變化」也不一定。

(中時 )