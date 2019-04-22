法務部為宣導反毒，設置「台灣反毒戰隊」反毒行動車，深入各地學校、社區及偏鄉地區巡迴宣導，反毒行動車今天起將在嘉義縣展開巡迴宣導。嘉義縣政府今舉辦記者會，法務部保護司司長黃玉垣說，防毒的治本之道在於全民預防教育與宣導，須使民眾及學生都能獲得毒品防制知識及實地體驗預防的方法，才能由全民與政府共同築起無毒家園防護網。

嘉義縣政府今舉辦「全家拒毒、守護家園」活動記者會，由嘉義縣長翁章梁主持，除縣府衛生局、教育處、社會局、警察局等單位主管出席外，並邀請法務部保護司司長黃玉垣、衛福部食藥署技正簡希文、嘉義地檢署檢察長繆卓然、更生保護會嘉義分會主委黃俊森、嘉邑行善團理事長蔡萬華等人參與。

黃玉垣致詞時指出，為強化跨部會功能整合，行政院提出「新世代反毒策略」，法務部也持續推動「安居緝毒」專案。但防範毒品危害的真正治本之道在於全民預防教育與宣導，反毒行動車的成立，即是要以機動性深入社區、學校宣導，使民眾及學生都能獲得毒品防制的知識及實地體驗預防的方法，才能由全民與政府共同築起無毒家園防護網。

(中時 )