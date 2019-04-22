「明道中學第二屆高中美展」即日起至4／29止，開放民眾免費參觀。（黃國峰翻攝）

明道中學高中部及綜和高中部學生，自辦「明道中學第二屆高中美展」，本次以春夏秋冬「四季」為主題，展出油畫、素描、水彩、攝影、插畫等多種作品形式，即日起至4／29止，開放民眾免費參觀。

明道中學第二屆高中美展由普通高中和綜和高中學術學程學生自我舉辦，取名為「更迭 Alter」，希望傳承上一屆的策展理念，延續並轉變成屬於自己的感動。呼應今年主題「四季」，展場空間設計猶如進到迷霧森林，經過每一個轉角都能轉換心境，如四季更迭，值得細細品味。

也是校友、學姊的美展指導老師林宇涵指出，美感創作展現每個人主觀意識。例如曾上銘同學的〈插畫九小張〉，是他在隨堂測驗紙上的塗鴉，是獨一無二的。曾上銘同學分享：「在高中繁忙的書堆中，塗鴉是我喘息的小天地。」

明道中學校長汪大久則表示，會辦高中美展的絕大多數都是因為學校有美術班，而明道高中美展其難得之處就在於沒有美術班，但有精彩的美術通識課程，歷年來高中部畢業後就讀藝術、戲劇、導演、動畫相關科系的學生不在少數，例如去年第一屆美展由總召鄭凱睿同學發起，他今年高三已經申請到倫敦藝術大學，是「適性揚才」的具體表現。

(中時 )