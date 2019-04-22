勞動部今（22）日公告2019年1月全國未足額進用身心障礙者義務機關（構）名單，公立單位以中央研究院最多，但已於今年2月達足額進用，私立單位則是力晶科技居首，並且已連續9個月未足額進用身心障礙者。

勞動部勞動力發展署表示，截至1月止，依據《身心障礙者權益保障法》規定，全國應進用身心障礙者的義務機關（構）計1萬7348家，應進用身心障礙者5萬7882人，實際進用8萬2076人，已超額進用2萬4194人，超額進用41.80％。

未足額進用單位計有1752家，其中公立單位64家，占未足額進用單位3.65％，私立單位1688家，占未足額進用單位96.35％，不足進用人數合計2565人。

勞發署指出，公立義務機關未足額進用排名第1的中研院，應進用190人，實際進用185人，不足進用5人，主要是因增加短期工讀人力，導致應進用身障者人數增加而未及足額進用；另，國立傳統藝術中心排名第2，台灣警察專科學校排名第3。此3家機關已於今年2月達成足額進用。

私立未足額義務單位中，排名第1的力晶科技法定應進用49人，實際進用25人，不足進用24人，已是該公司自2018年5月起連續9個月居首，新竹市政府已主動拜會，規劃以專案方式進用身心障礙者，並訂定今年6月足額進用的目標。

勞發署表示，進用身心障礙者管道多元，雇主可透過與各縣市政府或勞發署所屬各分署合作，運用身心障礙者多元就業服務模式媒合協助，活用政府補助措施及職務再設計服務，發掘出更多身障人士可從事的工作，成為企業的好助力。

(中時 )