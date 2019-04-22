上週四有民眾搭乘華信航空，自松山飛往澎湖的路上，在班機起飛過程中以手機「開直播」，交通部民航局今完成調查，已將全案移送法辦，依民航法規定，可對該名違規民眾處以5年以下有期徒刑、拘役或新台幣15萬元以下罰金。民航局指出，陳姓當事人做了很不好的示範，建議檢方嚴懲。

民航局指出，陳姓男子於18日搭乘華信航空自松山飛往澎湖的AE365班機，在飛機於跑道滑行時，違規使用手機直播起飛過程，民航局強調，此一行為已有影響飛安疑慮，因此立即展開調查。

根據民航法規定，除非經民航局公告，並經機長許可、機組員宣布可以使用，否則，航空器飛航中，不得使用干擾飛航或通訊之器材。當事人此一行為已明顯違法，民航局今日前往華信航空公司調查相關資料後，將此案移送檢方偵辦。

經民航局調查華信航空艙單並詢問相關人員，並比對影帶後，確認陳男當日確實有登機，且直播前機上組員也都有進行機上禁用手機等相關宣導，陳男卻無視規定，甚至以「8萬元是小錢」的輕浮言詞回應，明顯無視飛航安全與法令規範，民航局將建議地檢署從重處罰。

民航局強調，此一直播行為可能對飛機通訊及駕駛艙儀表及設備造成干擾，嚴重影響飛安，特別是在飛機起飛及降落階段，呼籲民眾搭機時遵守相關規定與機組員宣導，保障自己與其他乘客的飛行安全。

(中時 )