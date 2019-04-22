日本前AV女優蒼井空，去年底宣布懷孕喜訊，和DJ老公NON將迎來雙胞胎男寶，現已9個月臨盆在即，她也做了個決定，下架往日的AV作品，她表示不僅是為了孩子，更吐露心酸真相「沒人買了」。

蒼井空2017年正式從AV界引退，隔年1月1日宣布和DJ老公NON結婚，現懷孕9個月預計在月底剖腹，她還宣布會直播過程，而從業5年後的AV女優，都有要求作品下架的權利，她也在上個月要求片商將她的過往作品全部下架，雖然是為了即將迎來的寶寶，但還有一個理由就是作品乏人問津了。

蒼井空日前在部落格以《過去的作品》為題發長文，表示已向片商要求下架她的全部作品，她透露除了是和寶寶有關外，還有就是她已8年沒新作品，現在新人輩出，幾乎沒有人會再去下載或購買她的影片，自己的作品都被堆在「過往的往女優特輯」或「傳奇的女優」類別生灰塵，所以才決定和過去道別。

但她澄清下架不是抹滅過去的行為，也不是想隱瞞曾是AV女優的事實，「即使我想抹除，它也無法消失」，況且有過去的她，才有現在的自己，所以她也不會改名，會繼續使用蒼井空這個名字。

(中時電子報)