中天新聞

高雄市長韓國瑜，不只拚經濟有一套，連追女朋友，也有自己的理論。韓市長曾在校園演講中分享，其心得就是「勤能補拙」，並且更強調「心地善良比什麼都重要」，勤勞加上善良，正向價值觀，無怪乎能成功擄獲佳芬姐芳心。網友表示，「很風趣誠懇真實又謙虛的一個政治家」、「所以快出來選」。

據《中天新聞》報導，韓國瑜去年在成功大學，就曾跟台下學生分享追女友招式，就是「勤能補拙」、「打不死的小強精神」，更自嘲說到，因為長的不好看只能靠文筆，所以年輕時就很會寫情書，他說「追女友不能單靠外型，更要靠勤勞」。

另外，韓市長之前在直播時，面對網友提問「長相平凡的男生，如何在交友市場上找到出路」，他引用古語「烈女怕纏夫」回應，並解釋「女孩子的個性很強，你就不停的追不停的追，最後她會被感動的」、「勤勞很重要，認真也很重要」，但最後他強調，「心地善良比什麼都重要」。

網友表示，「韓市長真的很幽默」、「很風趣誠懇真實又謙虛的一個政治家」，也有網友表示市長魅力不同，幽默的說若換成自己，「不停的追不停的追，然後就被抓到警察局了」。

也有不少希望韓國瑜選總統的網友表示，「所以快出來選」、「韓國瑜沒發表不選聲明，加油！永遠支持韓國瑜」、「唯一支持韓市長，拒投郭銘黨，拒投血汗工廠」、更有網友說「百年大黨國民黨，需要韓國瑜帶領改革」。

(中時電子報)