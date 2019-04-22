大湖桐花祭融入客家意象，活動當日舉辦客家歌謠競賽。（巫靜婷攝）

大湖桐花祭融入客家意象，活動當日舉辦客家歌謠競賽。（巫靜婷攝）

大湖鄉位於苗栗縣境之南，清朝光緒年間開發，是全國客家觀光發展重鎮，正逢桐花盛開、桃李出產，大湖鄉公所將在27、28日舉辦「2019大湖桐花祭．桐花果香出關遊」活動，今年桃李逢寒害與旱災，大湖地區桃李產量雖較以往少，但產季如期出爐，成為桐花季推廣的一大重點。

桐花又稱五月雪，每逢花季盛開，苗栗客家庄宛如白雪覆蓋美不勝收，文觀局客家事務科指出，苗栗縣自4月20日到5月25日共舉辦13場桐花祭活動，各地瘋賞桐花，同時推廣在地觀光。

苗栗縣大湖鄉邀請全國民眾周末到大湖賞桐花、品薑麻、嘗桃李。（巫靜婷攝）

推廣大湖農產，禾新農庄業者黃國忠推出新鮮柑橘果茶醬，在大湖桐花祭同步亮相。（巫靜婷攝）

今年大湖地區桃李受寒害與旱災果樹不開花，導致產量不如以往，價額微幅上揚，薑麻園發展協會總幹事胡賀淳指出，今年的桃李已開始採收，約至5月起將大量產出，受到天災影響，大湖地區產量約將至3成，價格有1至2成的漲幅。

大湖地區共產出3種李子品種，包含大眾喜愛的紅肉李、黃肉李與桃接李，以及5種桃子品種，包含為紅玉甜桃、甜桃、二月桃、福壽桃、水蜜桃等，分別在4、5、6月接續採收，賞桐花、品薑麻、嘗香甜多汁的桃李正是時候。

大湖鄉公所為推廣在地農產，在本周末將在大湖鄉薑麻園出關步道入口廣場舉辦2019大湖桐花祭．桐花果香出關遊活動，除祭山儀式及客家竹筒炮發射外，另安排客家才藝表演、出關步道奉茶、漫賞桐花、客家粢粑DIY、客語闖關活動、桐花樹下音樂會、生態講座、衛教及環保宣導等活動。

鄉長胡娘妹表示，遊大湖兩天一夜剛剛好，早上走古道、賞山海成一色美景，晚上賞螢火蟲，隔日清晨賞日出，沿途桐花翩翩，桃李相繼生產，大湖果香四溢，不用到谷關，就有滿滿的新鮮空氣，讓人心曠神怡。

(中時 )